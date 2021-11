Strani sta izmenjali tudi poglede in stališča glede ključnih dilem pri pripravi pogodbe o opravljanju oziroma financiranje javne službe ter korakov, ki so potrebni, da bi financiranje javne službe znova steklo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

»Obstajajo določeni različni pogledi, vendar bomo v naslednjih dneh intenzivno delali na tem, da se najde rešitve, tako za letošnje leto, še bolj pomembno pa za prihodnje leto, kjer ni posebnih okoliščin, ki jih je za letos prinesel sedmi protikoronski zakon. Ob vprašanjih, kjer še obstajajo razlike pri njihovem tolmačenju, se bo iskalo rešitve tudi z vključitvijo drugih mnenj,« je po srečanju z Urbanijo navedel v. d. direktorja STA Igor Kadunc. Ob tem sta obe strani izrazili interes za čimprejšnjo rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vpletene, seveda ob zavedanju, da je treba rešitve, ki bodo zagotovile normalno delovanje STA, najti čim hitreje, so še sporočili s STA.

Kadunc: Sedmi protikoronski zakon je jasen Vlada je tvitnila, da je direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija na srečanju Kaduncu predstavil in predal osnutek pogodbe med STA in Ukomom glede opravljanja javne službe, ki po njihovih besedah med drugim predvideva takojšnje izplačilo predujma v višini 845.000 evrov. »V skladu z dogovorom bodo na STA še ta teden podali pripombe na osnutek pogodbe, konec tedna pa bo potekalo novo usklajevalno srečanje obeh direktorjev,« so zapisali na Twitterju. V dodatni izjavi je tudi Kadunc potrdil, da se bo dinamika pogovorov in usklajevanj povečala. »Mislim, da bi bilo narobe, če se ne bi intenzivno iskalo rešitve,« je dejal in opozoril, da morebitno umanjkanje dogovora o pogodbi za letos še »ne bo tak problem, ker je sedmi protikoronski zakon jasen, da pogodba za financiranje ni nujna«. Vendar pa je treba čim prej zakoličiti tudi, kakšni bodo odnosi v prihodnjem letu, saj smo v času, ko bo treba pripraviti poslovni načrt za prihodnje leto, je dejal. Ob tem je Kadunc optimističen, da zastoji v plačevanju, ki so nastali letos, niso taki, da se jih ne bi dalo premagati, če se bosta obe strani zavedali, da v Sloveniji potrebujemo agencijsko dejavnost, ki jo opravlja STA, in če vemo, da so sredstva za njeno javno službo že rezervirana v proračunu.