#foto #video Odlični Dončić s trojko ob zvoku sirene za zmago Dallasa

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z uspešnim metom za tri točke ob zvoku sirene svoji ekipi Dallas Mavericks prinesel novo zmago v severnoameriški ligi NBA. Teksašani so bili na svojem parketu s 107:104 boljši od Boston Celtics. Dončić je za šesto zmago Dallasa skupno dosegel 33 točk, devet skokov, pet podaj in eno blokado.