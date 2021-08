#portret Luka Dončić, slovenski košarkarski reprezentant

Potem ko je v evropski klubski košarki pri vsega 19 letih osvojil vse, kar se je dalo, in je na dobri poti, da bo enako storil še v ligi NBA, Luka Dončić svoje mojstrstvo potrjuje tudi v reprezentančnem dresu. Mnogi so dolgo menili, da za domovino ne bo nastopal, a je dokazal, da mu ravno igranje za Slovenijo od vsega pomeni največ. Potem ko je Sloveniji leta 2017 pomagal do naslova evropske prvakinje, je letos reprezentanco prijel za roko in je glavni razlog, da se je premierno uvrstila na olimpijske igre v Tokiu in se na Japonskem bori celo za odličje.