Onesnaženost z ogljikovim dioksidom bo letos zelo blizu rekordnih vrednosti, ki so jih zabeležili leta 2019, piše v študiji GCP. Emisije plina in premoga se bodo letos povečale za več, kot so se lani zmanjšale zaradi gospodarske upočasnitve, ki jo je povzročila pandemija. Poročilo je bilo objavljeno v luči podnebnega vrha COP26 v Glasgowu, kjer se skoraj 200 držav pogovarja o tem, kako se soočiti z grožnjo katastrofalnega globalnega segrevanja.

Omejitev dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, kot predvideva pariški podnebni sporazumom iz leta 2015, bi omejila umrljivost in škodo, vendar bi zahtevala zmanjšanje emisij ogljika za skoraj polovico do leta 2030, do leta 2050 pa na raven nič na globalni ravni, je opozoril konzorcij GCP.

»Soočenje z realnostjo« »To poročilo predstavlja soočenje z realnostjo,« je za AFP povedala soavtorica poročila in klimatologinja na britanski univerzi East Anglia Corrine Le Querre. »Kaže, kaj se dogaja v resničnem svetu, medtem ko se tukaj v Glasgowu pogovarjamo o spopadanju s podnebnimi spremembami,« je dodala. Za prihodnje leto je Le Querrova napovedala, da »ne moremo izključiti večje splošne rasti emisij, saj prometni sektor še naprej okreva«. V naslednjih nekaj letih nas po njenih besedah čakajo vzponi in padci. Ti podatki so v skladu z nedavno napovedjo Mednarodne agencije za energijo, da bodo emisije iz energije leta 2023 dosegle rekordno vrednost, še poroča AFP.