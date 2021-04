Raziskava je primerjala količino CO2, ki se absorbira in shrani, ko gozd raste, ter na drugi strani količino CO2, ki se sprosti nazaj v ozračje, ko gozd gori ali se ga kako drugače uničuje. Primerjava je pokazala, da je v minulem desetletju brazilsko porečje Amazonke proizvedlo 16,6 milijarde ton CO2, porabilo oziroma shranilo pa jih je le 13,9 tone.

To kaže, da se človeštvo očitno ne more več zanašati na svoj največji tropski gozd, da bo posrkal njegove škodljive izpuste CO2. »Ta rezultat smo na pol pričakovali, a to je prvič, da imamo točne številke, ki kažejo, da se je brazilska Amazonija obrnila in je postala neto onesnaževalec,« je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil soavtor raziskave Jean-Pierre Wigneron, znanstvenik s francoskega nacionalnega inštituta za agronomske raziskave (INRA). Kot je opozoril, ne vedo, na kateri točki bo ta preobrat postal nepovraten.