Da ograje ustrezno ščitijo pred vetrom, ugotavlja poročilo, izdelano na podlagi meritev na testnih poljih protivetrnih ograj na vipavski hitri cesti, na viaduktu Lozice, pri strelišču Mlake in pri Zemonu. Zato so se odločili, da bodo na treh odsekih hitre ceste postavili zaščitne ograje v skupni dolžini 16,7 kilometra. Gre za odsek med Razdrtim in predorom Tabor nad Podnanosom, odsek med predorom Tabor in Vipavo ter odsek med Vipavo in Ajdovščino, so pojasnili na Darsu.

Na prvem odseku bodo na večini viaduktov protivetrne ograje postavljene na obeh straneh cestišča na desni strani v višini od tri do štiri metre. Na drugem odseku bo ograja postavljena enostransko, na desni strani proti Novi Gorici, v višini treh metrov, razen ob strelišču Mlake, kjer bo dvostranska. Na tretjem odseku pa bodo ograje v celoti le na desni strani, ob cestišču proti Novi Gorici, v višini treh metrov, razen na obstoječih protivetrnih nasipih, kjer bo končna skupna višina z nadvišanjem 3,5 metra.

Med testiranjem so ugotovili, da na območju strelišča Mlake pri Vipavi na promet neugodno vpliva tudi veter iz južnih smeri, zato bodo podaljšali protivetrno ograjo na skupno dolžino 740 metrov.

Javno naročilo do konca letošnjega leta Dela bodo izvedli predvidoma v letih 2022 ali 2023, če ne bo zapletov pri izvedbi javnega naročila za gradnjo, ki bi ga Dars objavil predvidoma do konca letošnjega leta. Vanj bo vključil tudi načrtovano preplastitev hitre ceste preko Rebernic, tako da bi v okviru zapore posameznega smernega vozišča opravili čim več del hkrati. Z nadaljevanjem aktivnosti za izvedbo protivetrnih ograj so bili seznanjeni občine Vipava, Ajdovščina in Nova Gorica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Severnoprimorska gospodarska zbornica in odbor za spremljanje postavitve protivetrne zaščite.