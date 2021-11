Dr. Metka Paragi: »Ves čas epidemije se dogaja, da vlada in servilna stroka vzpostavljata vzporedne poti vodenja epidemije. S stališča strokovnjakov ima epidemija utečene poti, pri nas pa sta področji epidemiologije in mikrobiologije – torej prava, kompetentna stroka, pooblaščena od Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in Nacionalnega inštituta za javno zdravje – odrinjeni. Lahko trdim, da namerno.« (Foto: Bojan Velikonja)