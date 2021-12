Nakup spornih hitrih antigenskih testov za covid-19 že mesece pretresa parlamentarna komisija, ki jo vodi Robert Pavšič (LMŠ). Milijonski posel z državo in z njim povezana verifikacija testov, ki jo je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je vzbudil tudi radovednost kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Zbrali so toliko dokazov za obstoj suma storitve kaznivih dejanj, da so na njihovih podlagi prepričali tožilca, ki je pri pristojnemu preiskovalnemu sodniku pridobil nalog za izvedbo hišnih preiskav. V akcijo je NPU šel danes zjutraj.

V vodstvu NLZOH so Dnevniku potrdili informacijo, da pri njih poteka hišna preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada. Podrobnejših informacij s tem v zvezi (še) niso bili pripravljeni razkriti. Po neuradnih informacijah naj bi hišne preiskave potekale tudi na sedežu ljubljanskega podjetja Majbert Pharm, ki je v lasti kriptopiramidašov Alana Amadeja Eferla in Klemna Nicolettija.

Obravnavani testi ne bi smeli dobiti zelene luči NLZOH, vztraja Metka Paragi. A so jo. Laboratorij se je v poročilu skliceval na manj stroge pogoje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Pa še tem kriterijem so testi glede občutljivosti zadostili le v skupini simptomatskih preiskovancev.

S takšnim rezultatom niso dosegli pogojev nacionalne strokovne skupine niti niso izpolnili kriterijev ECDC, po katerih bi morali biti več kot 90-odstotno občutljivi in več kot 97-odstotno specifični. Občutljivost je merilo pravilnega prepoznavanja pozitivnih rezultatov, specifičnost testa pa določa, kako dobro test zazna resnično negativne vzorce. Prav tako niso izpolnili tehničnih zahtev ministrstva za zdravje – testi bi morali biti več kot 95-odstotno občutljivi in več kot 97-odstotno specifični. Tudi razpisnega pogoja države, ki je terjal najmanj 90-odstotno občutljivost, testi niso izpolnjevali.

Teste uvaža ljubljansko podjetje Majbert Pharm, Slovenija jih je kupila decembra lani. Javnost in stroka sta od začetka dvomili o njihovi kakovosti, tudi zato, ker v času sklenitve posla še niso bili priglašeni v EU. Ministrstvo se je na dvome odzvalo z naročilom validacije. NLZOH je poročilo objavil 9. februarja. »Občutljivost hitrih antigenskih testov v celotni skupini preiskovancev je 77,38-odstotna,« piše v poročilu. Testi zgrešijo torej več kot vsakega petega okuženega in niti približno ne dosegajo tehničnih zahtev, ki jih je postavilo ministrstvo.

Državni nakup hitrih antigenskih testov pri podjetju Majbert Pharm je bil sumljiv od vsega začetka. Več prič parlamentarne komisije je z dokazi podkrepilo očitek, da je NLZOH opravil strokovno pomanjkljivo validacijo testov. »Kronska priča« je bila Metka Paragi , doktorica znanosti s področja javnozdravstvene mikrobiologije. Bila je dolgoletna operativna vodja referenčnega laboratorija za gripo in sars, ki deluje pod okriljem NLZOH. Petnajst let je bila nacionalna kontaktna točka pri Evropskem centru za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).

Metka Paragi je z dokumenti nizala dodatna dejstva, kaj vse je bilo narobe v postopku verifikacije in kako naj bi laboratorij zameglil neustreznost testov. Direktorici Tjaši Žohar Čretnik je očitala, da je od sebe odrinila kompetentne strokovnjake, zaradi česar je sodelavka virologinja protestno zapustila delovno mesto. Izpostavila je tudi okoliščino, da se v takšnih verifikacijah nikoli ne preizkuša samo enega testa, temveč se običajno testira teste vsaj treh ali štirih proizvajalcev. Verifikacija je po njenih besedah kršila še več drugih navodil in priporočil ECDC.

Po podatkih aplikacije Erar je Majbert Pharm letos ustvaril že več kot 2,2 milijona evrov prihodkov z javnimi gospodarskimi subjekti. K znesku je treba prišteti še naročilo države, ki je za 500.000 testov plačala 905.000 evrov plus DDV, in še februarsko naročilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov plus DDV. Podjetje Majbert Pharm je leta 2020 ustvarilo 390.000 evrov prihodkov.

Ministrstvo za zdravje, ki ga je takrat vodil premier Janez Janša, je zatem ocenilo, da so testi ustrezni. Pozitivna validacija NLZOH je bila za podjetje Majbert Pharm zlata vredna, odprla mu je vstop na tuje trge. Z njo so namreč testi kitajskega proizvajalca Shenzen Ultra-Diagnostics Biotec postali potrjeno kakovostni. Uvrstili so se na seznam evropske komisije, v katerem so navedeni testi, katerih rezultat je čezmejno priznan v digitalnem evropskem potrdilu o covidu-19.

Preslišana opozorila, da testi ne izpolnjujejo kriterijev

Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik je pred komisijo zavrnila očitke in zatrdila, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije WHO. Več testov hkrati pa da niso preizkusili zaradi omejenih zmogljivosti in »ker proizvajalcev niso hoteli postavljati v neenakopraven položaj«. Očitke so odločno zavrnili tudi v NLZOH. V odgovoru na Dnevnikova vprašanja so oktobra sporočili, da so verifikacijo opravili v skladu s strokovnimi pravili in mednarodnimi standardi, standardov ECDC pa v poročilu niso omenili, ker je nacionalna delovna skupina sprejela identične kriterije.

Ustreznost opravljenih verifikacij je minuli teden argumentirano spodkopala tudi Viktorija Tomič, vodja strokovne skupine za hitre teste ministrstva za zdravje. Pred preiskovalno komisijo državnega zbora je prejšnji teden ponovila, kar je trdila že januarja. In sicer da Majbertovi testi ne niso ustrezali strokovnim kriterijem za presejalno testiranje. Ob tem je obžalovala, da pri uvajanju hitrih testov v Sloveniji ni sodelovala mikrobiološka stroka.

Mikrobiologinja je uvodoma pojasnila, da je skupino proti koncu lanskega leta imenovalo ministrstvo za zdravje, pred začetkom uporabe hitrih antigenskih testov. Naloga štiričlanske skupine je bila priprava strokovnih priporočil za njihovo uporabo. V skupini so po njenih besedah določili najnižji ustrezni nivo občutljivosti hitrih testov. Tomičeva je ocenila, da na NLZOH v verifikaciji niso odgovorili na vprašanja, ki so si jih postavili. Tako so vseskozi izpostavljali, da testi omenjenega podjetja ustrezajo kriterijem WHO in navedbam proizvajalca, a le v delu, ko so bili analizirani pri zaznavi okužbe med bolnimi osebami.

Spomnila je, da je NLZOH ugotovil, da testi pri zaznavi okuženih brez simptomov ne zadostujejo smernicam WHO, ECDC in strokovne skupine. V Sloveniji validirani testi proizvajalca Shenzen Ultra-Diagnostics Biotec so danes na seznamu hitrih antigenskih testov, katerih uporabo WHO izrecno odsvetuje.