Obrambni minister Matej Tonin je priznal, da je Madžarska na področju modernizacije vojske bolj razvita kot Slovenija, saj so s procesom modernizacije pričeli že leta 2015. Vseeno sta ministra izmenjala številne izkušnje, predvsem na področju kadrovske krepitve. Madžarski minister za obrambo Tibor Benko pa je poudaril, da je ključno nagovoriti mlade in jih prepričati, da se odločijo za vojaške poklice.

»Pri modernizaciji so seveda ključni kadri in pa sredstva. Tukaj je bilo na obeh straneh narejenih veliko korakov naprej in pa vsekakor sva se strinjala, da bi bilo zelo dobrodošlo, da bi slovenska in madžarska obrambna industrija našli način, kako okrepiti sodelovanje pri modernizaciji obojih oboroženih sil,« je poudaril Tonin. Obe državi podpirata sodelovanje med EU in zvezo Nato. »Krepitev evropske obrambe ni konkurenca Natu. Nasprotno - pomeni močnejšo Evropo in s tem močnejši Nato,« je izpostavil Tonin.

Zahodni Balkan zanimiv za obe državi Ministra sta govorila tudi o Zahodnem Balkanu. Tonin je poudaril, da regija zanima obe državi. Dejal je še, da je Madžarska ključni posrednik, ki lahko na območju Kosova prepreči, da bi se napetosti še stopnjevale. Ministra sta se tudi strinjala, da si Severna Makedonija zasluži priložnost za pot v EU. Spregovorila sta tudi o varnostnih vprašanjih. »Slovenija je zavezana stabilnosti in varnosti v svoji ožji in širši okolici. Z enim častnikom bomo sodelovali v večnacionalnem divizijskem poveljstvu na Madžarskem,« je povedal Tonin. Gre za madžarsko pobudo krepitve regionalnega sodelovanja in vloge, prisotnosti in ambicij regije v Natu. »Močno cenimo tudi prispevek Madžarske k varovanju slovenskega zračnega prostora v okviru Natove mirnodobne misije Air Policing,« se je zahvalil minister Tonin in poudaril, da je tudi to odraz zelo dobrega dvostranskega sodelovanja, zaupanja in zavezniške solidarnosti med državama.