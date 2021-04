Pahor je ob današnjem srečanju z obrambnim ministrom Matejem Toninom in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske Robertom Glavašem, ki sta mu oceno pripravljenosti predstavila, spomnil na nedavni sprejem zakona o vlaganjih v Slovensko vojsko v letih od 2021 do 2026. Po besedah predsednika republike ta zakon vojski kot obrambnemu centru naše nacionalne varnosti omogoča kakovosten in vsestranski razvoj.

Nov zagon za Slovensko vojsko Ocenil je, da tako vodstvo kot pripadniki Slovenske vojske ravno zaradi sprejema omenjenega zakona čutijo nov zagon, kar je izjemnega pomena tudi za ravnanje političnih odločevalcev v naslednjih letih. Se je pa zavzel za gospodarne in učinkovite nakupe vojaške opreme, ki jih bo kot takšne dojemala tudi javnost. Upa, da bodo ti nakupi potekali v duhu transparentnosti, saj da bi morebitne nove afere spodkopale priložnost, ki jo z letošnjim letom dobiva Slovenska vojska. Sklenil je, da je Slovenija varna država in da trenutno ni neposredno vojaško ogrožena, kar da je možnost za izboljšanje razmer. Tonin je za njim poudaril donedavni negativni kadrovski trend. Tako slabo je, pravi, da je celo lanskoletno povečanje števila vojakov za štiri velik uspeh. V preteklih letih je namreč SV izgubljala tudi po 300 vojakov letno. Kot drugo ključno točko je obrambni minister pokazal s prstom na prepotrebno modernizacijo vojske. Ob že potekajoči nabavi uniform odpornih proti ognju in urezom, je pod letošnje nabavne cilje umestil še obnovo dotrajanih vojašnic ter nakup transportnega letala, helikopterjev in spomladanski prihod oklepnih vozil.