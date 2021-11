11,5 leta je evropsko povprečje starosti avtomobilov. Najmlajše vozijo v Luksemburgu (6,5 leta), najstarejše pa v Romuniji (16,5 leta). Povprečna starost avtomobila na slovenskih cestah je bila konec lanskega leta 10 let in 276 dni, če izvzamemo starodobnike.

2008 je letnik vozil, ki jih je na slovenskih cestah največ, in sicer 72.003. Sledita letnik 2016 (69.850 vozil) in 2015 (69.776).

38 let je star povprečen slovenski voznik avtomobila, vozi skoraj 11 let starega renaulta clia ali volkswagna golfa, katerega moč je 114 konjev (84 kW).

Mlajši vozni park zaradi številnih varnostnih sistemov vsekakor pomeni tudi varnejši vozni park. Ker pa gre pri nakupu vozila za običajno drugo največjo investicijo človeka v življenju, takoj za nepremičnino, ne bi bilo pošteno ljudem predlagati, naj z vsako novo generacijo zamenjajo svoje vozilo. Vsekakor pa lahko priporočimo, naj bodo pri izbiri novega vozila posebej pozorni tudi na varnostno opremo in doplačajo za kakšen pripomoček, ki jim bo na dolgi rok prihranil najmanj denar za popravilo pločevine, če ne celo kaj večjega. (Rok Istenič, Renault Nissan Slovenija)

Trenda staranja ni lahko ustaviti

Če želimo odločneje pomladiti vozni park, moramo v skladu z logiko prodati in registrirati več novih vozil, kot se iz prometa odjavi starih. Na leto se pri nas proda okoli 70.000 novih avtomobilov, a ob dejstvu, da je pri nas na cestah okoli 1,3 milijona registriranih avtomobilov, bo proces pomlajevanja dolgotrajen. Običajno se vozni park stara v času krize in pomlajuje v času konjunkture. Na njegovo staranje lahko vpliva še vrsta drugih dejavnikov, od razvoja javnega prevoza do tako imenovane delitvene ekonomije in novih trendov v e-mobilnosti.

12.950 vozil, starejših od 30 let, je bilo konec lanskega leta registriranih v Sloveniji, najstarejše je letnik 1913, iz predvojnega obdobja pa jih je bilo skupno 66.

20 in več let starih avtomobilov na slovenskih cestah ni veliko, zgolj pet odstotkov vseh. Novejših od dveh let je od sedem do osem odstotkov.