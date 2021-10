Na portalu Primerjam.si so izvedli raziskavo o tem, kako se podaljšani dobavni roki in višje cene materialov ter energije odražajo na cenah storitev. Ugotovili so, da so kar trije od štirih obrtnikov v zadnjem letu dvignili svoje cene, kar polovica obrtnikov pa bo svoje storitve podražila v naslednjih treh mesecih. Cene bosta zvišala dva od treh gradbincev, vodoinštalaterjev, mizarjev in ponudnikov toplotnih črpalk. O povišanju cen svojih storitev še najmanj razmišljajo fasaderji, keramičarji, električarji in ponudniki ogrevalnih sistemov.

Skoraj vsi obrtniki (93,4 odstotka), ki so zvišali cene, so kot razlog navedli višje cene surovin in materialov, ki jih uporabljajo pri svojem delu. V veliko manjšem deležu so kot razlog podražitev navajali višje cen elektrike in goriva (35,3 odstotka), manjšina (15,4 odstotka) pa je cene dvignila, ker so tako storili drugi obrtniki v branži.

Najbolj so se podražili ogrevalni sistemi in okna Dobra tretjina obrtnikov je cene zvišala za 10 do 20 odstotkov, slaba četrtina za 20 do 30 odstotkov, okoli 8 odstotkov pa za 30 odstotkov ali več. Cene so zvišali vsi v anketi udeleženi ponudniki oken in monterji ogrevalnih sistemov, velika večina električarjev (87,5 odstotka), krovcev (85,7 odstotka) in gradbincev (77 odstotkov). Svoje storitve je podražilo najmanj slikopleskarjev (44,4 odstotka) in fasaderjev (40 odstotkov). Delež tistih, ki so v obdobju enega leta dvignili cene, se je pri ostalih panogah gibal med 60 in 75 odstotki. Med vsemi storitvami so se najbolj podražili ogrevalni sistemi (vsi za več kot 10 odstotkov, tretjina za 20 do 30 odstotkov, ostali za več kot 40 odstotkov), ter okna (več kot polovica za 10 do 20 odstotkov, petina za 20 do 30 odstotkov.