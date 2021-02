Na spletni strani Primerjam.si lahko preverite, kateri so najboljši arhitekti, mizarji, slikopleskarji, izdelovalci spletnih strani, ponudniki oken, električarji in drugi obrtniki v Sloveniji v preteklem letu. Po njihovem izboru in iz njihovega nabora, seveda. Primarna funkcija portala je namreč obljuba poenostavljenega iskanja ponudb. Posameznik lahko brez predhodne prijave odda povpraševanje in prejme šest nezavezujočih ponudb najustreznejših izvajalcev. Oddaja povpraševanja je brezplačna za povpraševalce, ponudniki pa plačajo glede na posredovane kontakte. Podjetja, ki ponujajo storitve na Primerjam.si, so preverjena s strani portala in s strani strank, in sicer na način, da ljudje ponudnike storitev oziroma obrtnike ocenijo po izvedenem poslu.

Podjetja z najboljšimi ocenami strank vsako leto prejmejo certifikat “Izbor strank”, v preteklem letu pa je bilo v okoliščinah epidemije takšnih podjetij 289. Med temi so v podjetju Informa studio, ki stoji za portalom, dodatno nagradili 50 izvajalcev, ki so s svojimi dosežki najbolj izstopali, bodisi po številu izvedenih poslov bodisi z nadpovprečnimi ocenami. Doslej je bilo sicer po podatkih Primerjam.si ocenjenih že prek 12 tisoč izvedenih storitev, za izbiro mojstra pa skrbi algoritem, ki pri tem med drugim upošteva velikost naročila, časovni okvir storitve in regijo, na katero se povpraševanje nanaša. »Bistveno je vzpostavljanje zaupanja. Ko navadno iščemo obrtnika ne vemo, kakšne so njegove reference. Na našem portalu pa so ponudniki že ocenjeni in preverjeni. Posameznik preprosto odda povpraševanje, ponudniki pa ga sami pokličejo nazaj,« še opisujejo povezovanje strank in mojstrov v podjetju Informa studio.