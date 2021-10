V pogodbi med nekdanjim španskim reprezentantom in katarskim klubom je zapisano, da odškodnina za odhod Xavija znaša milijon evrov. Zaenkrat novice nista komentirala ne Barcelona ne Xavi, kot pravijo pri Sportu pa bi prihod lahko potrdila že danes.

Neuradno poročilo je prišlo manj kot 12 ur po tem, ko je Barca sporočila, da se je razšla z Ronaldom Koemanom. Nizozemec se je moral posloviti po porazu proti Rayo Vallecanu, kar je bil že njen četrti poraz na zadnjih šestih tekmah.

Enainštiridesetletni Xavi je za Barcelono igral od leta 1998 do leta 2015, z njo osvojil 25 lovorik, vključno s štirimi v ligi prvakov in osmimi v državnem prvenstvu. Iz Barcelone je prestopil v Al Sadd, pri kateremu je kariero končal leta 2019. Pogodbo s klubom ima sicer do leta 2023.