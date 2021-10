Drage parkirnine, škandalozen javni potniški promet

Število parkirnih prostorov in višina parkirnine sodita med dejavnike, ki najbolj vplivajo na to, kako polno avtomobilov bo mesto. Podražitev parkirnine in ukinjanje parkirnih prostorov sta tudi ukrepa za zmanjševanje osebnega motornega prometa, ki ju je najlažje in najceneje izvesti. Sta pa nepopularna in na neki način tudi krivična do ljudi, če ob tem mesto ne ponudi spodobne alternative avtomobilu. V prvi vrsti mora biti to dober javni potniški sistem, Ljubljana ima zaradi reliefa tudi izjemen potencial pri kolesarjenju. Že vsaj od leta 2012 se je trenutna občinska oblast v prometni politiki zavezala, da bo v mestu krepila predvsem javni potniški promet, kolesarjenje in hojo, medtem ko naj bi osebni motorni promet po vpadnicah (kjer štejejo promet) do leta 2015 zmanjšala za petino.