Cena imenske mesečne vozovnice bo 70 evrov, letne pa 560 evrov. Neimenska vozovnica bo stala 90 evrov mesečno oziroma 720 evrov letno. Z vozovnico bo mogoče z različnimi prevozniki neomejeno potovati po celotni državi, vsaj za zdaj pa z njo ne bo mogoče uporabljati tudi mestnega potniškega prometa. Kot so pojasnili na ministrstvu, bodo to uredili v naslednji fazi, predvidoma do konca leta. To bo sicer odvisno tudi od zmožnosti proračuna za prihodnje leto.

Poleg mesečne in letne vozovnice država z junijem uvaja tudi dnevne, tridnevne in tedenske vozovnice za neomejeno število voženj. Stale bodo 15, 20 oziroma 35 evrov. Tudi te vozovnice ne bodo vključevale mestnega potniškega prometa. Novost je tudi 50-odstotni popust pri nakupu vseh vozovnic za otroke med šestim in 15. letom starosti, ki niso že upravičeni do subvencioniranega prevoza.

Vozovnice bodo naprodaj na vseh prodajnih mestih, kjer so že sedaj na voljo integrirane vozovnice javnega potniškega prometa. Te so v uporabi nekaj let, za razliko od nove vozovnice pa potnikom omogočajo uporabo vsega potniškega prometa le na določeni relaciji.