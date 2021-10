Ta pisana jed vas bo nadvse navdušila. In ne le z videzom, vonjem in okusom, še pripravljena je res hitro, pa še nasitila vas bo. Težko bi od ene samcate jedi zahtevali še kaj več!

Odlične so jedi polnega okusa, ki za pripravo ne potrebujejo dolgo časa. Ta recept tudi na tem področju ne razočara. Ker vsebuje veliko zelenjave ter poleg beljakovinsko bogate kvinoje še fižol, vas lakota ne bo hitro popadla.

Pripravite jo lahko z zamrznjeno ali že kuhano koruzo. Uporabite rdeči fižol, odlična pa bi bila tudi s črnim in celo rjavim ali belim. Za osvežitev uporabite sveže paradižnike, seveda pa izven sezone uporabite le malo več limonovega soka.

Namesto čilija lahko uporabite tudi malo kajenskega popra. Če vam pekoče sploh ni všeč, pa oboje seveda brez vsakršne skrbi izpustite.

Ker se ta poslastica pripravi v slabe pol ure je skoraj nepotrebno, da bi jo pripravljali vnaprej. Vendarle pa se lahko pripravi tudi vnaprej, saj se čudovito pogreje. V tem primeru priporočamo, da avokado dodate po pogrevanju.

Najprej pa še nekaj idej za hitre zelenjavne poslastice, popolne za zaposlene dni:

Zelenjavna mineštra bobiči

Zelenjavni mehiški čili s kvinojo

Enostaven pisan riž s korenjem, grahom in koruzo

Makarončki iz enega lonca z zelenjavo in sirom )

Azijski pražen riž z zelenjavo

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/

PRIPRAVA

Česen olupite in sesekljajte. Feferon narežite na kolute. Papriko narežite na majhne kockice, paradižnik pa na centimetrske kocke ali četrtine, če uporabljate češnjeve paradižnike. Koruzo in fižol splaknite pod tekočo vodo in dobro odcedi. Tudi kvinojo dobro splaknite pod tekočo vodo.

V kozici segrejte olje in na njem prepražite česen in feferon ter kumin. Pražite le toliko časa, da česen zadiši – pazite, da se ne prižge. Dodajte papriko in pražite še minuto. V kozico potem dodajte še koruzo, fižol, splaknjeno kvinojo, paradižnik, čili v prahu ter paradižnikovo kašo in jušno osnovo. Premešajte in pokrijte s pokrovko ter kuhajte približno 15 minut. Vmes parkrat premešajte in poskusite, če je kvinoja že mehka. Dodajte še več jušne osnove, če je potrebno.

Ko se kvinoja skuha, jed poskusite in popoprajte ter dosolite, če je potrebno. V jed umešajte še limonin sok, na kocke narezan avokado in sesekljan peteršilj ter premešajte.

Kvinojo servirajte, potresite še z malo svežega peteršilje in postrezite. Po želji dodajte še rezino limone ali limete.