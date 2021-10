Pot postpankovske novovalovske zasedbe se je formalno končala leta 1997. Pred nekaj leti se je Predin obdal z glasbe veščimi mladeniči in se pod imenom Lačni Franz ponovno podal na dokaj uspešno turnejo po nekdanji Jugoslaviji, kjer so občinstvo navduševali s starimi uspešnicami Vaterpolist, Lačni Franz, Na svoji strani, Ambasadorji užitka, Sirene tulijo, Ko si rdeče zvezde šivala, Naj ti poljub nariše ustnic, Zanzibar, Srečno, Kekec, Ne mi dihat za ovratnik, Praslovan, Mravljinčarji in čeladarji, Čakaj me, Zadnja večerja, Okupatorka, Zdravljica…

Izmed njihovih pesmi se po formatu še najbolj približa popevki Naša draga Lidija. Predinu je bil povod za nastanek besedila članek v murskosoboškem časopisu Vestnik, ki je izšel 14. oktobra 1982, in poročanje v drugih »sredstvih javnega obveščanja« o odhodu Lidije Pelc iz Gornje Radgone na služenje vojaškega roka.

Mišo Hölbl, najodgovornejši radijske postaje Radio City, je to pesem uvrstil na 13. mesto najlepših slovenskih popevk. »Bil sem na snemanju plošče Lačnega Franza v stari dvorani Nigrada v Mariboru. Med drugim so zaigrali in posneli tudi Lidijo, kot parodijo na glasbo. Ko me je Zoran Predin vprašal, kaj mislim o tej skladbi, sem mu povedal, da bo to prva njihova pesem, ki bo finančno uspešna. Nasmejal se je, in res je bilo tako.«

83. mesto Naša draga Lidija

Izvajalec:: Lačni Franz

Glasba: Zoran Predin

Besedilo: Zoran Predin