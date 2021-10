Microsoft povečal četrtletni dobiček za 48 odstotkov

Ameriški računalniški velikan Microsoft je v tretjem četrtletju s prihodki, ki so na letni ravni narasli za 22 odstotkov na 45,32 milijarde dolarjev in 48-odstotno rastjo dobička na 20,5 milijarde dolarjev, presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta. Vlagatelji so rezultate nagradili s povišanjem cene delnic.