Odpuščanja so v Microsoftu napovedovali že lani, a so bile številke precej nižje. Oktobra so govorili o manj kot tisoč zaposlenih. Prvi mož tehnološkega velikana Satya Nadella je v nedavnem pismu zaposlenim tudi napovedal, da bodo ne glede na razvoj dogodkov v »ključnih sektorjih« še naprej zaposlovali. Skupni stroški odpuščanj bodo po navedbah Microsofta dosegli 1,2 milijarde dolarjev (1,11 milijarde evrov).

Takšno odpuščanje bi po navedbah AFP pomenilo, da bo Microsoft ostal brez skoraj petih odstotkov zaposlenih. Kot ocenjujejo analitiki, je višek delovne sile tudi posledica obsežnega zaposlovanja v času pandemije covida-19, ko je množičen prehod na delo od doma povečal povpraševanje po strojni in programski opremi.

Zaradi zniževanja prihodkov kot posledice varčevanja podjetij ob naraščanju stroškov bi lahko po ocenah analitikov odpuščala tudi nekatera druga podjetja. V minulih tednih so to med drugim že napovedali pri Twitterju, spletnem trgovcu Amazonu, v družbi za razvoj programske opreme Salesforce in v Googlovi krovni družbi Alphabet.