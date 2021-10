Stroka nasprotuje predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, poslanci bi ga popravljali z amandmaji

Poslanska razprava ob prvi obravnavi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi je pokazala, da bo zbral dovolj podpore za nadaljevanje zakonodajnega postopka. V nevladnih organizacijah predlogu nasprotujejo in opozarjajo predvsem na odsotnost virov financiranja. Po njihovi oceni je tudi sicer pomanjkljiv, nejasen in ne prinaša rešitev, ki bi celostno naslovile potrebe uporabnikov in izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe.