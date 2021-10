Glede na še nedokončne podatke uzbekistanske volilne komisije je Mirzijojev, ki je imel štiri protikandidate, dobil 80,1 odstotka glasov.

Nekdanji premier Mirzijojev je oblast prevzel leta 2016 po smrti svojega predhodnika in mentorja Islama Karimova, ki je tej srednjeazijski državi s trdo roko vladal vse od leta 1991. Začel je val reform, med drugim je naredil konec prisilnemu delu na plantažah bombaža, osvobodil zaprte disidente, ki so jih v času Karimova v zaporih kruto mučili, ter gospodarstvo odprl turizmu in naložbam iz tujine.

Za to je 64-letnik požel veliko pohval. Med drugim je ugledna britanska revija Economist Uzbekistan leta 2019 razglasila za državo leta.