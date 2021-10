Opera Capuleti in Montegi: Veronska ljubimca v Bellinijevi različici

Redko izvajana opera Capuleti in Montegi italijanskega romantičnega skladatelja Vincenza Bellinija je nastala po tragični veronski zgodbi Shakespearovih ljubimcev Romea in Julije. V postavitvi belgijskega režiserja Franka van Laeckeja bo nocoj doživela premiero na odru SNG Opera in balet Ljubljana.