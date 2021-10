Rok Svetlič je sicer predstojnik Pravnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru. Osrednji področji njegovega raziskovanja sta teorija prava in človekove pravice. Svoj odnos do ustavnega prava je pojasnil kot institut, v katerem so zapisane vse družbene vrednote. »Gre za poskus zagovora prava, saj si vsi delimo nezaupanje v pravni sistem in demokracijo. Razumem zadržanost do zaupanja v pravo, saj mnogokrat prihaja do zlorab in razočaranja, pa vendar je v tradicijo pravne države treba zaupati in od prava več pričakovati.«

Po izobrazbi je Svetlič med drugim tudi filozof. Poudaril je, da pri filozofiji ne gre toliko za iskanje pravilnih odgovorov, temveč za postavljanje pravih vprašanj. »Pravo mora vsebovati minimum pravičnosti, to pa so človekove pravice,« je jasen. Meni, da smo kljub kriznim časom lahko optimistični, saj imamo dolgo tradicijo pravne države in živimo v času, v katerem se stvari jemljejo resno. »Sem človek, ki nima nikogar za sabo. Moj cilj je prispevati k temu, da bo vsak človek, še posebej tisti z družbenega dna, lahko verjel, da ima v ustavnem pravu zaveznika,« in dodal, da se ustavno sodišče nahaja v nehvaležnem položaju, saj se ukvarja s primeri, ki jih lahko razume vsak, mehanizmi reševanja pa stojijo na krhkih temeljih.

V nadaljevanju predstavitve je ponovno komentiral očitane izjave glede streljanja beguncev in jih zanikal. »Povsod zagovarjam človekove pravice in zaustavljanje kakršne koli možnosti uporabe sile,« je jasen in sklepa, da je v tem primeru šlo za poskus škodovanja kandidature ali pa napačno razumevanje njegovih besed, čeprav po njegovo to odpira več vprašanj kot odgovorov. »Računam, da bo moj današnji nastop, pismo predsedniku in pismo, ki ga bom naslovil na poslanke in poslance, spremenil nastalo situacijo,« je pojasnil v odgovor na to, da je ena izmed opozicijskih poslanskih skupin svojo podporo njegovi kandidaturi umaknila. »Do glasovanja je še nekaj dni, v tem času bom poslankam in poslancem na voljo za pojasnila in odgovore na vsa morebitna vprašanja,« še dodaja.