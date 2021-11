»Izkazali ste mi veliko profesionalno priznanje in naložili osebno odgovornost. Rad bi, da veste, da se tega zavedam,« je Svetlič dejal v nagovoru po prisegi. »Naredil bom vse, da bo lahko prav vsak človek, še posebej pa tisti z roba družbe in brez kapitalske in ekonomske moči, verjel, da ima v pravu Republike Slovenije zanesljivega zaveznika,« je še dodal.

Poslanci bi morali o Svetliču glasovati že 26. oktobra, a so glasovanje takrat na predlog SDS prestavili, saj se kandidatu zaradi nekaterih bolniško odsotnih poslancev ni obetala zadostna podpora.

Svetlič je bil sicer četrti kandidat, ki ga je Pahor predlagal za naslednika sodnice Dunje Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel že julija lani. Pred njim je za ustavne sodnike predlagal Andraža Terška in Anžeta Erbežnika na podlagi javnega poziva ter Janeza Kranjca po lastni izbiri, a noben od njih ni dobil zadostne podpore.