Britanski BBC poroča, da je napada na Amessa osumljen 25-letni britanski državljan somalijskih korenin Ali Harbi Ali. Pred leti so ga oblasti napotile v prostovoljni progam, namenjen ljudem, pri katerih bi lahko obstajalo tveganje za radikalizacijo. Ali naj ne bi prav dolgo sodeloval v programu. Obveščevalna služba MI5 ga sicer ni nikoli spremljala.

Sum terorizma

Sprva so Alija aretirali zaradi suma umora, a so kasneje razlog za aretacijo spremenili v sum terorizma. Preiskovalci imajo tako do petka čas, da ga zaslišijo.

Policija je sporočila, da preiskujejo »morebiten motiv, povezan z islamističnim ekstremizmom«. Preiskavo vodi protiteroristični oddelek Scotland Yarda, ki je v soboto izvedel tri hišne preiskave na območju Londona.

Osumljenčev oče Harbi Ali Kullane je potrdil, da je sin v priporu. »Zelo me je prizadelo,« je povedal nekdanji svetovalec somalijskega premierja in dodal, da česa takšnega ni pričakoval.