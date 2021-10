Revščina v družbi blaginje po prepričanju varuha človekovih pravic Petra Svetine ni dopustna. Po njegovih besedah je nujno vlagati v javno dostopno zdravstvo in šolstvo, kjer dosegljivost storitev ne bo odvisna od višine posameznikovih sredstev. Nadalje je treba po njegovi oceni poskrbeti, da bodo ljudje za svoje delo dostojno plačani. Prav tako so nujni programi socialnega vključevanja in skupnostne skrbi, več pozornosti pa mora država nameniti tudi ustrezni stanovanjski politiki, je naštel.

Pod pragom revščine 41 tisoč otrok Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in Unicef Slovenija v praksi vidijo velike težave, ki jih po njihovem mnenju brez konkretne pomoči vlade ne bo mogoče odpraviti. Po pomoč se vračajo družine, ki so jim pomagali med finančno krizo, izpostavljajo v ZPMS. Unicef pa kot nedopustno navaja, da je lani pod pragom revščine živelo 41.000 otrok. Akademija za socialne vede medtem ugotavlja, da je država pri odpravljanju socialnih stisk brez koncepta in da to področje zapostavlja 30 let. Tako aktualna vlada kot vse prejšnje po njihovem mnenju pri reševanju težav ne vidijo dlje od proračunskih omejitev in manjših sprememb zakonodaje. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa je v poslanici ob mednarodnem dnevu izpostavil, da je vlada z ukrepi za zajezitev epidemije pomagala ljudem preživeti z različnimi dodatki, transferji, zamiki rokov plačila in oprostitvami plačila. S predlogi novel zakonov, ki so že poslani v obravnavo na vladi, pa bodo omogočili bolj pravičen sistem socialnih transferjev, trg dela bo še bolj učinkovit, brezposelni pa bodo prišli do dela še hitreje, je napovedal.