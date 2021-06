ILO je v letnem poročilu po poročanju tujih tiskovnih agencij ocenil, da bo do konca letošnjega leta na svetu 75 milijonov delovnih mest manj, do konca leta 2022 pa še 23 milijonov.

V letu 2020 je bilo v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019 izgubljenih 8,8 odstotka delovnih ur, kar je ekvivalentno 255 milijonov zaposlenih za polni delovni čas. Kljub okrevanju zaradi pandemije izgubljenih delovnih mest in delovnih ur se bodo izgubljene delovne ure v letošnjem letu ujemale s 100 milijonov delovnih mest za polni delovni čas in v prihodnjem letu s 26 milijonov.

Po pričakovanjih ILO naj bi bilo konec letošnjega leta tako 220 milijonov brezposelnih, konec prihodnjega leta pa 205 milijonov brezposelnih, potem ko je bilo leta 2019 brezposelnih 187 milijonov ljudi.

Če se razmere zaradi posledic pandemije ne bodo poslabšale, bo trg dela po oceni ILO začel okrevati v drugi polovici letošnjega leta. Tudi če se povrnejo stara delovna mesta in z gospodarskim okrevanjem ustvarijo nova, pa to ne bo zadostovalo za nadomestitev pomanjkanja plačanega dela v prihodnjem letu.

Kot je ob tem opozoril vodja ILO Guy Ryder, covid-19 ne predstavlja samo zdravstvene krize, ampak je to tudi zaposlitvena in človeška kriza.

»Brez premišljenih naporov za ustvarjanje dostojnih delovnih mest in podpore najbolj ranljivim članom družbe in okrevanja najbolj prizadetih gospodarskih panog, bi se lahko učinki pandemije dolgoročno poznali v obliki izgube človeškega in gospodarskega potenciala, prav tako v večji revščini in neenakosti,« je še izpostavil Ryder.