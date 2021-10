Tudi blagovni promet je bil na brniškem letališču večji kot avgusta lani. Pretovorjenega je bilo namreč 862 ton blaga, kar je bilo 18 odstotkov več kot avgusta lani. Več potnikov so prepeljali tudi avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu. Našteli so jih približno 1,9 milijona, kar je štiri odstotke več kot avgusta lani. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 800.000 potnikov, kar je bilo za sedem odstotkov več kot avgusta lani.

Vlaki so avgusta prepeljali več kot milijon potnikov ali za 69 odstotkov več kot avgusta lani. Pri tem so opravili 47,4 milijona potniških kilometrov, kar je bilo za 15 odstotkov več, kot jih je bilo opravljenih avgusta lani.

Na statističnem uradu so ob tem strnili tudi statistiko blagovnega prevoza na železnicah v drugem četrtletju. Vlaki so prepeljali približno 5,1 milijona ton blaga in opravili nekaj manj kot 1,3 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za skoraj pet odstotkov večja, število opravljenih tonskih kilometrov pa za osem odstotkov višje kot drugem lanskem četrtletju.

V slovenskih pristaniščih so medtem avgusta našteli 1116 potnikov, v istem mesecu prejšnjega leta pa le štiri. V ladijskem prometu je priplulo ali odplulo za četrtino več ladij kot avgusta. V koprskem pristanišču je bilo pretovorjenega malo več kot 1,4 milijona ton blaga, kar je bilo za 10 odstotkov več kot lanskega avgusta.

Je bilo pa avgusta v Sloveniji nižje število prvič registriranih osebnih avtomobilov. Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana avgusta, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih malo manj kot 8900, kar je bilo za sedem odstotkov manj kot avgusta lani. Med temi je bilo približno 6300 osebnih avtomobilov, kar je bilo za devet odstotkov manj kot avgusta lani. Od teh je bilo približno 3500 novih, kar je bilo za 19 odstotkov manj kot avgusta lani.

Cestna tovorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v drugem četrtletju prepeljala 25,2 milijona ton blaga in pri tem opravila več kot 6,6 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 23 odstotkov večja, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 29 odstotkov višje kot v istem obdobju lani.