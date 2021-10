Triintridesetletna pevka, ki je zadnji album izdala pred šestimi leti, je z novim singlom Easy On Me, ki je izšel včeraj, pokazala, v katero smer bo šla njena naslednja plošča, od kod je črpala navdih zanjo, pa je mogoče razbrati tudi iz intervjuja.

Pevka, ki je v zadnjih letih izgubila 50 kilogramov in postala skoraj obsedena s telesno vadbo, je povedala, da je moža zapustila ona, saj ni bila več srečna v zakonu, spoznala pa je tudi, da se mora postaviti na prvo mesto. »To preprosto ni bilo več to. Nisem hotela končati kot mnogi drugi, ki jih poznam, in trpeti v zakonu,« je dejala in se razgovorila o svoji novi zvezi in prejšnjih razmerjih, ki niso obstala, ker partnerji niso mogli prenesti pritiska medijev in javnosti.« Dotaknila se je tudi svojega hujšanja. »Telovaditi sem začela zaradi svoje tesnobe. Po vadbi sem se počutila bolje. Nikoli ni šlo za hujšanje, ampak za to, da postanem psihično močnejša. Postala sem precej zasvojena s tem in telovadim dvakrat do trikrat na dan,« je razkrila pevka, ki je svoje oboževalce pred tem navdušila tudi na instagramu, kjer se je, medtem ko je predvajala delček nove pesmi Easy On Me, pokazala brez ličil in požela na stotine pozitivnih komentarjev. Nov album, ki bo nosil naslov 30, bo izšel 19. novembra.