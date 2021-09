Adele in Rich Paul tudi uradno v zvezi

Dvomov (če so sploh kdaj bili) ni več. Britanska pevka Adele je z objavo skupne fotografije na instagramu na neki način uradno potrdila, da sta s slovitim športnim agentom Richem Paulom, ki ima pod svojim okriljem med drugimi košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa, par. Čeprav sta govorice doslej, potem ko so ju večkrat videli skupaj, denimo tudi na finalnih tekmah lige NBA, vztrajno zanikala, sta zdaj to prakso očitno prekinila. Adele skupne fotografije ni komentirala, namesto tega jo je le opremila s srčkom.