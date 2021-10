Varnost kolesarjev v prometu: Več kolesarjev, več nesreč? Niti ne, »le« posledice so mnogo hujše

Skokovit porast prodaje koles se kaže tudi »na terenu«. Kolesarstvo je modna muha, kolesarjev je na cestah vse več. Ali to hkrati pomeni tudi več prometnih nesreč? Kje in kdaj so kolesarji najbolj nevarni sebi in drugim, koliko kolesarjev na naših cestah izgubi življenje, koliko se jih hudo poškoduje in kje največ? Kakšni so vzroki za nesreče in kako jih preprečiti? V mestih je nesreč več, a so milejše. Zakaj?