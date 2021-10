#intervju Laura Šimenc, kolesarka: Najbolj nevarni so kolesarji na spustih

Laura Šimenc iz Kranja je že nekaj let naša najboljša amaterska kolesarka in ena najboljših na svetu. Na leto prevozi kar 16.000 kilometrov, večinoma po naših cestah, precej pa tudi po sosednjih Avstriji, Hrvaški, Italiji. Z njo smo se pogovarjali o varnosti kolesarjev na naših cestah in strahu pred nesrečo.