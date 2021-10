Zakockani ugled Aleksandre in Danila

Daj človeku oblast in videl boš, kakšen je. To misel je v praksi preizkusila tudi bivša kmetijska ministrica in bivša predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Prvo funkcijo je opravljala od 13. septembra 2018 do 5. oktobra 2020, drugo od 18. januarja do 9. septembra 2020. Oblast je, z rožo velikanko na oblačilih, zajemala z žlico velikanko. Prepričana je bila, da zanjo ne veljajo nobena pravna in moralna pravila, zaradi laži pa sta jo kraška in izolska burja odpihnili.