Mateja Udovč, ki je včeraj prestopila iz stranke Konkretno v stranko Naša dežela, ki jo vodi nekdanja ministrica in nekdanja predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec, je danes pojasnila razloge za svojo odločitev. Kot je dejala, »se stvari v človeku nabirajo in ker vidiš, da pot ne gre v isto smer, kot smo si jo zastavili, jaz vidim rešitev, da je bolje, da se na eni točki odmaknem«. Ob tem je poudarila, da to ne pomeni, da stranka, v kateri je delovala doslej, dela slabo. Po njenih besedah je s SMC do zdaj korektno sodelovala in upa, da bo tako tudi v prihodnje. Kot poslanka stranke SMC sicer ni bila posebej opazna, v središču pozornosti pa se je za kratek čas znašla nedavno, ko je bila pobudnica referenduma o ustanovitvi občine Golnik.

Prestop ne pomeni, da je Naša dežela po novem parlamentarna stranka Udovčeva je danes zatrdila, da so njene vrednote delati z ljudmi, kar je prepoznavala v zunajparlamentarni stranki Naša dežela, ki jo vodi Aleksandra Pivec. Slednja je danes poudarila, da prestop ni povezan z željo, da bi postali parlamentarna stranka. Torej ne gre za iskanje poslancev, ki bi jim s svojim podpisi omogočili nastop na državnozborskih volitvah, a da so v stranki dobrodošli poslanci, ki bi se morebiti našli v vrednotah in načinu dela stranke. Po prestopu poslanke so se namreč nekateri spraševali, ali to pomeni, da je stranka Naša dežela po novem parlamentarna stranka. Pivec pravi, da pri prestopu »ni šlo za nikakršne špekulacije, saj vsi vemo, kakšni so postopki in zakonodaja«. Zakon določa, da so parlamentarne tiste stranke, ki so na zadnjih državnozborskih volitvah dobile najmanj štiri odstotke glasov. Status strank se tako ne spreminja s prestopi poslancev.

Stranka Naša dežela na volitve samostojno, morebitnega sodelovanja ne zavračajo Aleksandra Pivec poudarja, da je stranka pripravljena na državnozborske volitve in se bo nanje podala samostojno. Ob tem ne zavračajo morebitnega pred- ali povolilnega sodelovanja. Zgolj predvolilno povezovanje, ki bi strankam omogočilo prestop parlamentarnega praga, pa ocenjuje kot nesmiselno. Po njenih besedah so tudi že izbrali kandidate, ki se bodo za sedež v parlamentu potegovali v posameznih volilnih okrajih. Ob tem poudarja, da se bo stranka na volitve podala samostojno, a da so se o sodelovanju po volitvah pripravljeni pogovarjati z vsemi, ki bodo za to izkazali interes. Prepričana je namreč, da v Sloveniji primanjkuje »volje po pogovoru in sodelovanju, spoštovanju različnih mnenj, tudi različnih ideoloških pripadnosti«. Zato kot nekorektno ocenjuje, da bi stranka zavrnila pogovore s tistimi, ki jih k temu povabijo, tudi z zavezništvom za politično sredino. Pivčeva tako pozdravlja povezovanje sredinskih strank in oblikovanje močnega sredinskega zavezništva, ki bi po njenih besedah predstavljalo alternativo tako levemu kot desnemu ideološkemu političnemu polu. »Nikakor pa ne pozdravljam pragmatičnega preračunavanja, kalkuliranja, kjer bi se povezali zgolj zato, da prestopimo parlamentarni prag,« je zatrdila. Stranka po njenih besedah trenutno šteje nekaj več kot 2000 članov, za zdaj so ustanovili 80 lokalnih odborov, kar po mnenju Pivčeve kaže na to, da mora stranka ostati stabilna za daljše obdobje in ne zgolj za obdobje enkratnih volitev. Na novinarsko vprašanje, ali se o prestopu pogovarjajo tudi s poslancem DeSUS Ivanom Hršakom, je predsednica stranke odgovorila, da se o morebitnih nadaljnjih prestopih katerega izmed zdajšnjih poslancev konkretno še niso pogovarjali, a da je s strani nekaterih poslancev izkazan interes za morebitno sodelovanje.