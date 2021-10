Danes svoj obisk Slovenije zaključuje sedmerica evropskih poslancev, ki je pri nas preverjala stanje na področju svobode medijev, delovanja pravne države in boja proti korupciji. Delegacija pod vodstvom nizozemske poslanke Sophie in 't Veld je na tridnevni obisk prišla na povabilo predsednika vlade Janeza Janše, ki je poslance ob več priložnostih vabil v Slovenijo. Med drugim tudi konec marca, ko je na seji delovne skupine evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic trmasto vztrajal pri predvajanju svojega videoposnetka. Ker videoposnetka niso predvajali, saj to ni v skladu s pravili evropskega parlamenta, se je skupaj z ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem preprosto odklopil z videopovezave. Niso bili osupli zgolj evroposlanci, pač pa tudi predstavniki evropskih medijev, ki so se naslednji dan razpisali o povsem neprimernem obnašanju slovenskega premierja.

Prepričali so se na lastne oči

Takratna zaprepadenost je bila uvertura v šov, ki ga je Janša uprizoril včeraj. Delegacija pod vodstvom in 't Veldove se je odzvala na vabilo in ta teden prišla v Slovenijo, da se na lastne oči prepriča o stanju svobode medijev. V Sloveniji so se želeli dobiti z marsikom, predvsem pa s predsednikom vlade. Ta zanje ni našel časa.

Časa pa je imel več kot dovolj za tvitanje. Njegove twitter izpade je miril celo predsednik evropskega parlamenta. Kot smo poročali, je David Sassoli slovenskega premierja »pod nujno« pozval k prenehanju s provokacijami in napadi na evropske poslance, saj so napadi nanje hkrati napadi na evropske državljane.

Odveč je omenjati, da delovnik predsednika evropskega parlamenta ne vključuje prav pogosto pisanja tvitov, v katerih kakšnega od predsednikov vlad opozarja, naj neha provocirati. Je njegov poziv zalegel? Kdorkoli bo v naslednjih obdobjih vodil slovensko zunanjo politiko in blažil posledice izjav z vsemi skreganega premierja Janše, bi si zelo želel, da bi. A po Sassolijevem pozivu je tviteraška vnema slovenskega predsednika vlade le še bolj vzplamtela. Žalitve in obsodbe so bruhale na vse strani, seveda pa niso umanjkale niti teorije zarot o Georgeu Sorosu. Oglasil se je tudi nizozemski predsednik vlade, ki je Janševo tvitanje označil za neokusno in svoj protest izrazil tudi pri slovenski veleposlanici.

Tasteless tweet by Janez Janša (@JJansaSDS) about MEPs. I condemn it in the strongest possible terms. The government just conveyed this same sentiment to the Slovenian ambassador in The Hague. — Mark Rutte (@MinPres) October 14, 2021

Tvit nizozemskega premierja.