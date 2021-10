Sedem evropskih poslancev je od srede na tridnevnem obisku v Sloveniji, kjer preverjajo stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Vodja delegacije, nizozemska liberalka Sophie in 't Veld, je dejala, da se želijo srečati s čim več predstavniki različnih spektrov družbe in institucij, da bi dobili čim širši vpogled v dogajanje v državi. Načrtovali so srečanje z novinarji, varuhom človekovih pravic, predsednikoma računskega in ustavnega sodišča, informacijsko pooblaščenko in vrhovno državno tožilko.

Tudi s premierjem Janezom Janšo, ki pa se z evroposlanci ni želel srečati. So pa dobili maršala Twita. Janša je namreč po očitkih različnih evroposlancev in strank, da ima čas za tvitanje, ne pa za srečanje, na družbenih omrežjih posegel po žalitvah in teorijah zarote. Na zapis evropskih socialdemokratov (S&D), ki so bili kritični, ker je delegacija naletela »na prazen stol«, je tvitnil: »Pa kdo ste vi? Kolikokrat ste obiskali nemško kanclerko, nizozemskega premierja ali francoskega predsednika.« In navrgel, da je Nizozemska tista, kjer je bil ubit zadnji novinar EU. »V Sloveniji so takšne poskuse izvajali samo med režimom vaših tovarišev iz stranke SD,« ni zmogel brez omembe komunizma.

Verjetno najbolj sporna pa je bila objava fotografije s pripisom »13 od 226 znanih lutk Sorosa v Evropskem parlamentu«, na kateri sta tako in 't Veldova kot recimo pokojni predsednik stranke ALDE Hans van Baalen. Janša je to fotografijo po zgražanju umaknil, a je nato poobjavil zapis Vide Kocjan, ki je objavila isto fotografijo in dodatno napadla in 't Veldovo. Na Janševe napade vsepovprek se je odzval tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Pozval ga je, naj vendarle brzda konje, »saj so napadi na evropske poslance tudi napadi na evropske državljane«.

Vsebino tvita sta medtem iz slovenskih vrst ostro obsodila evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj, ki sta zgrožena nad pomanjkanjem osnovne človeške pietete. »Obsojava in zavračava vsebino tvita slovenskega premierja, s katerim je osebno žalil in sramotil kolegice in kolege evropske poslance ter vidne pokojne člane stranke ALDE.« Joveva in Grošelj komentirata, da gre za nizkotno in podlo dejanje tako za predsednika vlade kot predsedujočega Svetu EU. Dodala sta še, da širjenje teorij zarot ne bo odvrnilo evropskih poslancev od ugotavljanja resnih kršitev vladavine prava v Sloveniji.