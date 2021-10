Kaj se vtika v usta?

V zadnjem času smo na spletu pa tudi v medijih naleteli na veliko nenavadnih izjav o tem, zakaj se ljudje ne želijo cepiti ali testirati. Tako je nedavno v »večerni drugačni informativni oddaji na TV 3 Faktor« tudi zgovorna Norma Brščič razlagala, zakaj se ni pustila testirati: »V poseg nisem privolila, ker sem mnenja, da nos ni za to, da se noter kar koli vtika, ampak so za to usta.« Seveda nas zanima, kaj je mislila s tem, da so usta za vtikanje. Česa le? Toda Norma ve, kaj govori, saj je pri svojih 27 letih in slabih dveh letih zakonskega stana s predsednikom stranke Domovinska liga postala strokovnjakinja za zakonsko svetovanje. Sedmega oktobra je namreč registrirala s. p. z namenom osebnega svetovanja ter ga poimenovala Marriage Rejuvenation (Zakonska poživitev). Tako da bi izjavo o ustih lahko razumeli tudi kot pretanjeno oglasno sporočilo.