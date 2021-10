Krivec: Meso se bo kmalu občutno podražilo

Meso se bo na trgovskih policah kmalu občutno podražilo, saj so se podražile vse surovine za proizvodnjo mesa, kot je koruza, ki je dražja za 50 do 70 odstotkov, embalaža, energija in delovna sila. Goveje, svinjsko in piščančje meso naj bi se tako podražilo za 10 do 15 odstotkov, ocenjuje direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec.