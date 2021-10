»V zimskem voznem redu, ki bo v veljavi od 31. oktobra letos do 26. marca prihodnje leto, se ponudba letov v primerjavi z lansko zimsko sezono občutno povečuje. Čeprav je prehajanje meja znotraj evropskega prostora še vedno omejeno s številnimi ukrepi, povpraševanje po potovanjih narašča in temu se prilagajajo tudi prevozniki,« so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana bo v Amsterdam do pet letov tedensko ponujal nizkocenovni prevoznik Transavia. Air Serbia bo letališče povezovala z Beogradom, kamor bo letela vsak dan v tednu. Lete v Bruselj bo Brussels Airlines sprva ponujal štirikrat tedensko, z decembrom pa bo prešel na šest letov. Povezavo z belgijsko prestolnico bo ponujal tudi nizkocenovni prevoznik Wizz Air, na letališče Charleroi bo letel dvakrat tedensko.

V Frankfurt dvakrat dnevno Flydubai, ki je novo povezavo v Združene arabske emirate ponudil konec septembra, bo v Dubaj letel trikrat na teden. Največje število tedenskih letov z ljubljanskega letališča bo ponujala Lufthansa, ki bo v Frankfurt letela dvakrat dnevno in z nočitvami ponujala tudi zgodnje jutranje lete. Prevoznik Turkish Airlines bo v Istanbul ponujal pet letov na teden. Lete v London bosta ponujala Easyjet na Gatwick do štirikrat na teden in Wizz Air od sredine decembra naprej na Luton trikrat na teden. Prevoznik Aeroflot bo v Moskvo letel trikrat na teden. Dnevne lete v Pariz bo ponujal prevoznik Air France, trikrat tedensko bodo leti na voljo tudi zgodaj zjutraj. S prevoznikom Air Montenegro bo mogoče dvakrat tedensko leteti v Podgorico. V Varšavo bo lete šestkrat na teden ponujal LOT Polish Airlines, v Zürich pa štirikrat tedensko Swiss Air Lines, so navedli. Med približno enotedenskimi šolskimi počitnicami konec oktobra se bo mogoče s čarterskimi leti s štirimi prevozniki odpraviti v Grčijo, in sicer na Rodos in Kreto, v egiptovsko letovišče Hurgada ter v turško Antalijo. Kot so še poudarili, so septembra na Brniku prešteli 65.133 potnikov, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lani. »Ob prometno močnih zadnjih mesecih bomo v oktobru presegli skupno lanskoletno število potnikov. Ob izboljševanju epidemioloških razmer in sproščanju omejitev pri prehajanju meja pričakujemo, da se bo močnejše povpraševanje po letih nadaljevalo do konca leta,« so zapisali v družbi.