Izguba skupine je lani znašala 690,4 milijona evrov, izguba, ki se nanaša na navadne lastnike kapitala obvladujočega podjetja, pa je znašala 657,6 milijona evrov. Izguba pred obrestmi, davki in amortizacijo je dosegla 250,6 milijona evrov, potem ko je iz tega naslova leta 2019 Fraport beležil 1,18 milijarde evrov dobička.

Iz poslovanja je Fraport lani ustvaril 708,1 milijona evrov izgube, predlani pa 705 milijonov evrov dobička, kaže poslovno poročilo, ki ga je skupina objavila na spletni strani. Skupina je lani v povprečju zaposlovala 21.164 ljudi, kar je šest odstotkov manj kot leta 2019.

Na frankfurtskem letališču, največjem v skupini, je število potnikov lani glede na 2019 upadlo za 73,4 odstotka na 18,8 milijona. To je raven, ki jo je letališče nazadnje beležilo leta 1984, je zapisal glavni izvršni direktor Fraporta Stefan Schulte, z njim pa se je Frankfurt obdržal na šestem mestu lestvice največjih evropskih letališč. Letos naj bi število potnikov rahlo okrevalo, a po pričakovanjih ne bo preseglo 25 milijonov.

Upadel je tudi obseg tovornega prometa v Frankfurtu, in sicer za 8,5 odstotka na 1,9 milijona ton. V tovornem prometu frankfurtsko letališče tako ostaja največje v Evropi.

Poročilo za ljubljansko letališče, ki je prav tako del skupine Fraport, izpostavlja 83,3-odstotni padec števila letalskih potnikov na 288.235. Obseg prepeljanega tovora se je znižal za 7,1 odstotka na 10.559 ton.

Optimistični glede prihodnosti

V poročilu sicer Fraport vztraja, da bo širitev potniškega terminala na brniškem letališču, ki so jo začeli julija 2019, končana do sredine letošnjega leta. Prav tako vodstvo napoveduje kratko- in dolgoročne načrtovane investicije v izboljšanje kakovosti storitve na letališču in izboljšanje operativnih procesov.

Letos naj bi se dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo skupine Fraport gibal med 300 in 450 milijonov evrov. Izid iz poslovanja in čisti poslovni izid naj bi ostala še negativna. Fraport, tako kot v lanskem letu, letos predvidoma ne bo delil dividend.

»Optimističen sem glede prihodnosti,« je sicer zapisal Schulte in izpostavil programe cepljenja proti covidu-19. »Letenje bo znova postalo temeljni del naših življenj in našega gospodarstva,« je zatrdil.

A pred tem skupino čaka več zahtevnih let. Nanje odgovarja program Zukunft FRA - Relaunch 50, ki opredeljuje več kot 300 ukrepov za zmanjšanje stroškov, poenostavitev procesov, konsolidacijo nalog in povečanje fleksibilnosti. V Frankfurtu se bo Fraport poslovil od več kot 4000 sodelavcev, od tega jih je 1600 že prostovoljno zapustilo družbo. Število zaposlenih bodo znižali tudi širše po skupini, marsikje, tudi v Sloveniji, pa je na pomoč priskočila tudi država.