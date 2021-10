Vsi najpomembnejši deležniki s področja turizma in gostinstva, med njimi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenska turistična organizacija (STO), Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS), sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ter Turistična zveza Slovenije (TZS), so tudi letos skupaj pripravili Dneve slovenskega turizma, osrednji strokovni dogodek panoge. Ta se bo odvil v Postojni, gostiteljica je družba Postojnska jama.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani ob napovedi dogodka izpostavil »iskren in močno povezan partnerski odnos« med politiko in turističnim gospodarstvom v času epidemije.

Turizem in gostinstvo od izbruha koronske krize prejela milijardo evrov pomoči Zatrdil je, da je vlada »pravočasno in s pravimi ukrepi« naslovila probleme, ki jih je prinesla koronska kriza. »Tako je panoga težko krizo preživela in je pripravljena na ponovno okrevanje,« je dejal Počivalšek. Spomnil je, da sta turizem in gostinstvo od izbruha koronske krize prejela milijardo evrov pomoči, za prihodnje mesece pa je med drugim napovedal vsaj 200 milijonov evrov investicijskih sredstev. Tako je v pripravi nov razpis za lažje soočanje podjetij s posledicami epidemije. »Z njim želimo pomagati zlasti trem segmentom, ki jih nismo uspeli nasloviti z dosedanjimi ukrepi, to so mestni hoteli, receptivne agencije ter industrija srečanj,« je pojasnil minister. V mesecu dni se obeta tudi 50 milijonov evrov težak razpis za razvoj gorskih centrov, razdeljenih je več kot pet milijonov evrov za planinske koče, iz sredstev sklada za okrevanje in odpornost bo do prihodnjega poletja razpisanih 69 milijonov evrov za nastanitvene zmogljivosti in 10 milijonov evrov za javno turistično infrastrukturo. 47 milijonov evrov bosta gospodarsko in kulturno ministrstvo namenila za obnovo kulturne dediščine, milijon evrov bo namenjen za nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma. Dosedanji ukrepi so panogi omogočili preživetje, sedaj pa bo državno pomoč treba usmeriti v okrevanje in razvoj, je poudaril Počivalšek. »Turizem v postcovidnem obdobju bo drugačen. Na prvem mestu bo zdravje. Dolžni smo zagotoviti zdravo, dobro in varno počutje gostom, svojim zaposlenim in prebivalcem turističnih krajev,« je še dejal.

Do konca leta Sloveniji obeta okoli 11-odstotna rast turističnih prihodov glede na lansko leto Direktorica STO Maja Pak je povedala, da se do konca leta Sloveniji obeta okoli 11-odstotna rast turističnih prihodov glede na lansko leto, a bo to še vedno krepko pod ravnijo iz leta 2019. V prvih osmih mesecih je število tujih gostov glede na primerljivo obdobje lani poraslo za 15 odstotkov, glede na 2019 pa je manjše za 66 odstotkov. Domačih gostov je glede na lani 12 odstotkov manj, a 10 odstotkov več kot leta 2019. Skupaj je prihodov letos odstotek manj kot lani in 48 odstotkov manj kot 2019. Na Dnevih slovenskega turizma se bodo udeleženci posvetili temi preoblikovanja slovenskega turizma, ki mora postati še bolj trajnosten in digitaliziran. Ambicija je prebiti se med pet najbolj digitalno naprednih destinacij v Evropi, je poudarila Pakova. V središču bodo tudi digitalni marketing ter novi kazalniki uspešnosti v turizmu. »Vemo, da je spremljanje prihodov, nočitev, potrošnje, BDP, nujno in pomembno, ni pa zadostno,« je dejala Pakova. Del Dnevov slovenskega turizma bo tudi letos Turistično-gostinski zbor, ki ga pripravlja TGZS. Predsednik zbornice Andrej Prebil je izpostavil že tradicionalna tekmovanja, kot so priprava jedi, postrežba, priporočanje in poznavanje vin ter mešanje pijač, med novostmi pa so priprava jedi v ponvi (big pan), postrežba sira s pivom ter priprava burgerja. Prijavljenih je 110 tekmovalcev, 10 je osnovnošolskih ekip. Tudi Prebil je izpostavil »močno in korektno sodelovanje« s predstavniki države, zlasti gospodarskim ministrstvom.