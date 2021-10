Za potnike, ki si v zimskim mesecih želijo na sonce, so tako dodali 100.000 novih sedežev.

V podjetju so se za povečanje števila letov odločili, potem ko so zaznali, da se je v poletnih mesecih število potnikov začelo povečevati. V zadnjih treh mesecih so dosegli 58-odstotno raven glede na leto 2019, kar je precejšen porast glede na 17-odstotno raven, na kateri so bili v trimesečju, ki se je končalo konec junija.

Močno rast je poleti povzročilo povečanje notranjega prometa v Veliki Britaniji in znotraj Evrope, medtem ko britanski mednarodni promet ostaja na 32 odstotkih glede na leto 2019.

Vodilni v tem letalskem nizkocenovniku tako zdaj bolj optimistično zrejo v prihodnost, saj je vse več rezervacij za praznike, število rezervacij za naslednjega pol leta pa se je glede na lani podvojilo.

»Med četrtletjem od julija do konca septembra je Easyjet znatno povečal število letov, kar pomeni, da smo bili drugi največji letalski prevoznik v Evropi to poletje,« je izjavo izvršnega direktorja Johana Lundgrena povzela dpa.

Lundgren je dodal, da so imeli veliko rezervacij tudi v prvi polovici oktobra, posebno na Kanarske otoke, kamor zdaj letijo pogosteje kot pred pandemijo.