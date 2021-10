Protestniki so se sprehodili po obmorski promenadi do glavnega mestnega trga, kjer je sedež deželne vlade Furlanije-Julijske krajine. Ob tem so vzklikali predvsem geslo »No green pass«, torej proti uvedbi obveznosti potrdila o prebolelosti covida-19, cepljenju ali testiranju.

Med protestniki so bili tudi zaposleni v tržaškem pristanišču, ki so zagrozili z njegovo blokado v petek, če bo uvedba potrdila PCT obveljala. Okoli 40 odstotkov od približno 950 zaposlenih v pristanišču nima tega »zelenega potrdila« oz. PCT. »Odločeni smo, da bomo pristanišče blokirali, dokler obveznost PCT ne bo odpravljena,« je po poročanju APA zatrdil predstavnik zaposlenih.

Obveznost PCT naj bi začela veljati v petek. Kdor v naslednjih petih dneh ne bo imeli dokazila PCT, ga bodo morali delodajalci poslati domov brez plače. Šlo naj bi sicer zgolj za suspendiranje, ne pa odpoved delovnega razmerja.