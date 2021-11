Po navedbah Anse se je ob začetku protesta ob 15. uri na trgu pred tržaško železniško postajo sprva zbralo nekaj več kot 2000 ljudi, a je njihovo število nato hitro naraščalo. Po navedbah policije jih je zdaj okoli 8000. Shod po napovedih varuje okoli 400 policistov. Ti že od petka nadzorujejo tudi mesto in vstop vanj iz Slovenije in drugih delov Italije.

Za protestom stoji civilna iniciativa No Green Pass, ki nasprotuje t. i. zelenemu potnemu listu oziroma covidnemu potrdilu. Z njim v Italiji ljudje dokazujejo, ali so cepljeni proti covidu-19, ali so to bolezen preboleli, ali pa imajo negativen test na novi koronavirus. Od sredine oktobra je to potrdilo obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, kar je sprožilo val protestov po državi.

Tržaške mestne oblasti so sicer že zjutraj zaprle dostop do osrednjega Trga enotnosti Italije, saj so protesti na tem območju od 1. novembra pa do konca leta prepovedani. Za to so se v mestu odločili, potem ko se je oktobra v Trstu zvrstilo več množičnih protestov proti omejitvenim ukrepom, kar naj bi tudi prispevalo k hitrejšemu širjenju okužb. Organizatorjem dogodkov, na katerih ne upoštevajo minimalne razdalje in nošenja zaščitnih mask, po novem grozijo tudi visoke denarne kazni.