Recenzija serije Squid Game: Južnokorejske Igre lakote

Družbena omrežja so preplavile novice o Netflixovi novi megauspešnici, južnokorejski preživetveni drami Squid Game. Devetdelna serija je mešanica južnokorejskega Parazita in ameriških Iger lakote. Krvavi spektakel, študija človeka in kritika kapitalizma v enem paketu.