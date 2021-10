Umrl dr. Ljubo Bavcon, eden najvidnejših pravnih strokovnjakov

V starosti 97 let je umrl dr. Ljubo Bavcon, eden najvidnejših pravnih strokovnjakov druge polovice 20. stoletja in zaslužni profesor Pravne fakultete ljubljanske univerze, ki se je upokojil leta 1994. Novico o njegovi smrti so potrdili na Inštitutu za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti.