»Izrekam ti globoko spoštovanje za tvoj pogum in iskrenost, s katerim si širši slovenski in mednarodni javnosti opisal trenutne razmere. Nisi samo spregovoril, kaj tebe moti, ampak si bil glas več kot 8000 policist in policistov. Tudi moj!« so v odprtem pismu javnosti anonimnemu policisti, ki je v četrtek zvečer nastopil v Tarči na RTV Slovenija, sporočili iz Sindikata policistov Slovenije. V oddaji je govoril o tem, kaj se trenutno dogaja v slovenski policiji, a je imel zakrit obraz in spremenjen glas, da ga (nadrejeni) ne bi prepoznali. V sindikatu vedo, da se je lov nanj že začel, da ga je verjetno zaradi tega strah za službo, da ga bodo razkrinkali in javno linčali tisti, katerih nezakonita ravnanja je razkril.

»Nisi storil nič nezakonitega« Stojijo mu ob strani tudi ob tem, ko naj bi v javnost prišel nefiltriran zvočni posnetek, na katerem naj bi bil njegov glas. »Oba veva, da je posnetek ponarejen oziroma prirejen, predvsem, ker glas na njem ni tvoj,« anonimnemu policistu sporoča predsednik SPS Kristjan Mlekuš. V obveščevalnih krogih takemu manevru pravijo »spin«, s katerim naj bi tisti, ki so to storili, anonimnega policista prestrašiti, ostale opozoriti, kaj se zgodi v taki situaciji, zmanjšati kredibilnost policistovih besed, novinarjem poslati sporočilo, da bodo njihovi viri razkriti ter jim obenem preprečiti, da bi še kdaj dobili kakšen anonimen vir tudi iz drugih področij, denimo zdravstva, gospodarstva, vojske, še pišejo v SPS. Preberite še: Sindikat policistov za preiskavo ukazov policistom na torkovih protestih »Lahko si popolnoma brez skrbi, tvojega posnetka ne bodo našli, ker niti ne obstaja. Tvoja identiteta je povsem varna,« mu sporočajo, a obenem mirijo, da tako ali tako ni storil nič nezakonitega. »Si pa dal nov zagon meni ostalim policistom,« mu še sporoča Mlekuš. V znak podpore bo na facebooku v svoj profil fofal napis »Jaz sem anonimni policist iz Tarče«, k čemur poziva tudi vse svoje prijatelje. »Sporočimo jim, da ti nisi samo anonimni policist, ampak si VSI MI!,« je še dodal. »Bodi ponosen na svoj pogum, s svojimi besedami si vsej javnosti pokazal, naj zaradi vseh znanih dogodkov ne kažejo s prstom na nas policiste, temveč da imajo tisti, ki so to stanje povzročili, imena in priimke,« je zaključil.