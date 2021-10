Norvežanke in Slovenke so se pred sinočnjim dvobojem nazadnje pomerile na SP 2019 na Japonskem, ko so Skandinavke zmagale s kar 36:20. V večnamenski dvorani Arena Nadderud v Bekkestui v predmestju Osla z zmogljivostjo 2050 gledalcev sta včeraj obe reprezentanci nastopili v oslabljeni zasedbi, pri obeh je manjkalo po pet igralk: pri gostiteljicah Stine Oftedal, Kari Brattset Dale (obe Györ), Nora Mörk (Kristiansand), Sanna Solberg in Vilde Ingstad (obe Esbjerg), pri gostjah pa Ana Gros (CSKA Moskva), Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta), Valentina Klemenčič (Krim Mercator), Ana Abina (Mlinotest Ajdovščina) in Aneja Beganović (brez kluba).

Norvežanke, osemkratne prvakinje Evrope od leta 1998 (nazadnje lani na Danskem), so že po manj kot osmih minutah vodile s 5:1, Slovenke pa so prvi gol iz igre dosegle v deveti. Rekordna prednost Skandinavk v prvem polčasu je znašala pet golov (9:4), a so se gostje z delnim izidom 4:1 v osmih minutah približale le na minus dva (8:10). A končnica je spet pripadla ekipi 57-letnega Thorirja Hergeirssona, Islandca na klopi Norveške (selektor je od leta 2009), ki so odgovorile z enakim delnim izidom 4:1 in na odmor šle z izenačenjem najvišje razlike v tem delu igre (14:9).

Le dva dosežena gola v skoraj 14 minutah na začetku drugega polčasa sta Slovenkam prinesla prvi zaostanek za deset golov (11:21). Skandinavke kljub visoki prednosti niso popuščale in so pridno polnile mrežo nasprotnic. Prav v zadnjem napadu je Emilie Arntzen po cepelinu postavila končnih 29:17, to pa je bila tudi rekordna razlika na deveti medsebojni tekmi, na kateri je Slovenija doživela že deveti poraz. Potrditev velike razlike sta tudi naslednja statistična podatka: Norvežanke so imele kar 69-odstotno učinkovit napad, Slovenke zgolj 45, gostujoči vratarki pa sta ustavili skupaj le štiri strele oziroma pičlih devet odstotkov.