Janše in Širclja dolg Slovenije ne skrbi

Premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta na predstavitvi proračunskih dokumentov v DZ izpostavila visok porast sredstev za investicije, s čimer bi pospešili že zdaj ugodno gospodarsko rast. Opozicija je predstavitev zaradi nezadovoljstva ljudi in dogajanja na protestih obstruirala in pozvala vlado k odstopu.